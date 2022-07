Cava de' Tirreni, scontro scooter-auto: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cava de' Tirreni. L'impatto si è verificato intorno alle 3 in via XXV luglio. La vittima era alla guida di uno scooter insieme a un amico. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo si è scontrato contro un'auto.

La tragedia

Il 22enne è deceduto sul colpo. La persona che era alla guida è stata identificata ma resta da capire se abbia prestato i primi soccorsi. Il passeggero dello scooter ha riportato lievi lesioni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.