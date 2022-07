Torre Annunziata, bici elettriche irregolari: 14 sequestri

Considerate le numerose violazioni applicabili a condotte simili, sono state elevate in totale 61 contravvenzioni per complessivi 42mila euro

Bici elettriche trasformate in veri e propri scooter grazie a modifiche, ovviamente del tutto illegali. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre Annunziata, nel Napoletano, che insieme a personale della Motorizzazione civile di Bari hanno eseguito nella città vesuviana controlli mirati su 15 biciclette elettriche. Facendo una scoperta sconcertate: ben 14 mezzi sono risultati alterati attraverso modifiche irregolari apportate dai proprietari, che così potevano raggiungere velocità superiori a quelle previste. Il concetto alla base di questi veicoli è quello della pedalata assistita, tanto che anche un acceleratore che isola i pedali è da considerarsi una palese irregolarità.

La truffa

Da bici a scooter, dunque, con tutte le conseguenti prescrizioni che il codice della strada impone: dall'assicurazione obbligatoria all'utilizzo del casco fino alle sanzioni per guida senza patente. Considerate le numerose violazioni applicabili a condotte simili, sono state elevate in totale 61 contravvenzioni per complessivi 42mila euro. Tutti i veicoli risultati irregolari sono stati sequestrati.