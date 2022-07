Napoli, aggredisce il padre: arrestato 23enne

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, in piazzetta Nilo a Napoli, allertati da un anziano che chiedeva aiuto perché sarebbe stato aggredito dal figlio, ma quest'ultimo non li ha fatti entrare. "Senza mandato non potete", ha detto il giovane. I carabinieri hanno bussato di nuovo ma questa volta ha iniziato a riprendere, con un telefono cellulare, i militari. Quando però i carabinieri, notando lo sguardo smarrito dell'anziano come una disperata richiesta di aiuto, hanno cercato di accedere nell'abitazione il 23enne ha reagito colpendo uno dei carabinieri, con una gomitata alla gola e sbattendo un altro contro una parete. Il giovane però è stato bloccato, grazie al provvidenziale intervento di altre pattuglie, ed arrestato. Ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.