È temporaneamente bloccato il traffico, in direzione sud, lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo" al chilometri 65,500, a Sicignano degli Alburni, nel Salernitano, per un veicolo in fiamme. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell'ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.