Covid Campania, il bollettino: 13.477 casi su 40.238 tamponi

In una circolare il dicastero invita le Regioni a potenziare i posti letto e l’assistenza per pazienti affetti dal SARS-CoV-2 visto l’incremento dei casi di persone che hanno contratto il virus nelle ultime settimane

In una circolare inviata alle Regioni, il ministero della Salute ha chiesto di “adeguare l'ampliamento dei posti letto di Area Medica e in Terapia Intensiva dedicati al Covid” e di prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali con particolare riferimento alle categorie più fragili"