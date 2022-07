Napoli, il titolare della pizzeria Dal Presidente accusato di omofobia

C'è un caso di omofobia a Napoli, tre giorni dopo il Pride, che ha visto l'intera città sfilare assieme alla comunità Lgbt. Come riporta La Repubblica, protagonista è la pizzeria "Dal Presidente". Sul profilo Instagram dell'esercizio è stata pubblicata una storia, in cui si legge: "Non me ne f...e di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi. Io sono un uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo, che ha creato uomo e donna".

L'affondo

Poi, l'affondo: "Non devo essere falso viscido e leccino dei gay e delle lesbiche: io amo e ringrazio Dio che mi ha creato uomo e questo degrado che voi umani state accettando non lo condivido, quindi per me siete dei pervertiti infelici: volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv per strada". Parole pesanti, che hanno scatenato. Arcigay Napoli, in una nota scrive: "Vergognoso. Siamo inorriditi da tanto squallore. Il titolare della pizzeria, sul suo profilo Instagram, scrive cose inaccettabili. In attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali".