Bombe artigianali in casa: arrestato 40enne nel Napoletano

Nascondeva in casa 38 ordigni, di quelli normalmente usati per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Materiale pericoloso e detenuto illegalmente scoperto dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco (in provincia di Napoli), che hanno arrestato per detenzione di materiale esplosivo un incensurato di 40 anni.

La perquisizione

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato i 38 ordigni esplosivi. Da ciò che riferiscono i carabinieri, si tratta di ''bombe'' vendute durante le festività natalizie nei mercati paralleli, senza alcun controllo e di dubbia fabbricazione. Il quarantenne le aveva sistemate in camera da letto: dopo il sequestro sono state affidate agli artificieri del comando provinciale di Napoli.