Napoli, scoperto falso corriere con sigarette di contrabbando

Per evitare di essere fermato si è nascosto nel cortile di un palazzo e poi, appena le circostanze l'hanno reso possibile, è scappato, facendo perdere le proprie tracce

A Napoli la polizia municipale ha intercettato un falso delivery che trasportava sigarette di contrabbando. Il falso corriere è stato intercettato nella zona della Stazione Centrale: nello zaino da consegna nascondeva ben 400 pacchetti di sigarette.

La ricostruzione dei fatti

Per evitare di essere fermato si è nascosto nel cortile di un palazzo e poi, appena le circostanze l'hanno reso possibile, è scappato, facendo perdere le proprie tracce. La merce di contrabbando però è stata recuperata e sequestrata: ora è in attesa dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la distruzione.