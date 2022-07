Napoli, furto in un appartamento: arrestati due fratelli

Due fratelli di 35 e 43 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso un furto in un appartamento in via Brigata Bologna a Napoli. Dovranno rispondere di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Il furto

I due sono stati visti ieri sera mentre si stavano calando da un balcone dopo aver svaligiato un appartamento ed è stata allertata la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e hanno intercettato i due lungo un vialetto di accesso all'edificio. Alla vista degli agenti i fratelli hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Sono stati trovati in possesso di due borse al cui interno sono stati rinvenuti orologi, monili, bracciali e anelli d'oro nonché un paio di guanti, una torcia e una pinza.