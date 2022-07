Napoli, pannello si stacca da un ponte: danneggiate tre automobili

I carabinieri sono intervenuti questa mattina sulla strada provinciale in direzione di Casoria Volla. Non si sono registrati feriti

Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria sono intervenuti lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, sulla strada provinciale 1 km 25+004 (sopraelevata) in direzione di marcia Casoria Volla. Un pannello che copre un giunto di un ponte si è staccato ed è finito sulla strada. Ha danneggiato tre auto ma non ha fortunatamente ferito nessuno. L'area è stata messa in sicurezza da carabinieri e servizio di viabilità della città metropolitana di Napoli. La viabilità è stata ripristinata.