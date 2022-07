Napoli, tenta di fuggire a un posto di blocco: denunciato 16enne

Un 16enne con alcuni amici ha cercato di scappare ad un posto di controllo ma è stato inseguito e denunciato dai carabinieri. È avvenuto, in piena notte, in via dell'Alveo artificiale, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli.

Il tentativo di fuga

Un'auto con 5 persone a bordo non ha rispettato l'alt dei militari sfrecciando a tutta velocità davanti agli occhi dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L'inseguimento è proseguito per diversi chilometri, fino a Corso Garibaldi, nel comune di Portici. I militari hanno accerchiato la Panda e aperto la portiera. All'interno tutti ragazzini, minori. A guidare un 16enne. I giovani sono tutti di Portici. Il 16enne risponderà di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.