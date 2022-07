Tenta di corrompere finanziere che gli sta sequestrando merce: preso

In casa dell'uomo i militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno trovato ben 43mila articoli con marchi contraffatti, tra capi d'abbigliamento e occhiali da sole

Un commerciante ha offerto ai finanzieri 430 euro, dei 3mila che aveva in cassa, per convincerli a lasciargli parte della merce che gli stavano sequestrando in quanto contraffatta. E' successo nel quartiere Vicaria-Mercato di Napoli. L'uomo, un pachistano, è stato arrestato.

La vicenda

In casa dell'uomo i militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno trovato ben 43mila articoli con marchi contraffatti, tra capi d'abbigliamento e occhiali da sole, verosimilmente provenienti dalla Turchia la cui produzione del falso è classificata tra le più fedeli all'originale.