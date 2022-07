Napoli, furto nella parrocchia di Brusciano: indagini in corso

Secondo una ricostruzione, nella notte sconosciuti avrebbero danneggiato la porta d'ingresso della parrocchia e portato via alcuni elettrodomestici e materiale per le pulizie

Questa mattina i carabinieri della stazione di Brusciano sono intervenuti in via Falcone, per un furto all'interno della chiesa di San Giovanni Battista. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, nella notte sconosciuti avrebbero danneggiato la porta d'ingresso della parrocchia e portato via alcuni elettrodomestici e materiale per le pulizie. I militari stanno indagando per chiarire dinamica e identificare i responsabili.