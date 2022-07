Incidente nel Napoletano, scontro tra 4 auto: sei feriti

Il traffico è stato interdetto per alcune ore in direzione Angri, all'altezza del km 12, in località Nola. I veicoli sono deviati verso l'uscita Palma Campania

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 268 del Vesuvio. Nell'impatto, secondo quanto appreso, sono rimasti coinvolti quattro veicoli ed il traffico è stato interdetto per alcune ore, e poi riaperto, in direzione Angri, all'altezza del km 12, in località Nola (Napoli). Le auto, prima della riapertura, sono state deviate verso l'uscita Palma Campania.