Torre del Greco, cannabis in casa: denunciati padre e figlio

I carabinieri sono stati chiamati per un presunto furto in casa. Una volta sul posto, non hanno trovano i ladri ma una coltivazione di cannabis sul balcone del vicino

Due uomini, padre e figlio, sono stati denunciati a Torre del Greco, per detenzione di droga a fini di spaccio.

La perquisizione

A quanto si è appreso, i carabinieri sono stati chiamati per un presunto furto in casa. Una volta sul posto, non hanno trovano i ladri ma una coltivazione di cannabis sul balcone del vicino. Durante le perquisizioni i militari dell'arma hanno sequestrato 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1.700 euro in banconote di piccolo taglio.