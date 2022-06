Tentata estorsione con metodo mafioso, due arrestati nel Napoletano

Sono accusati di aver chiesto ad alcuni imprenditori "regali" (somme di denaro non meglio quantificate) per gli "amici di Marigliano" in occasione della Pasqua

Due uomini di 31 e 42 anni, F.C. e G.I., sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso dai carabinieri di Castello di Cisterna e di Marigliano al termine delle indagini coordinate dalla Dda, I miitari hanno notificato l'arresto in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Napoli.

I "regali" di Pasqua

L'attività investigativa è iniziata lo scorso marzo 2022 e si è concentrata su sei estorsioni ai danni di altrettanti imprenditori compiute nei giorni immediatamente antecedenti alla domenica di Pasqua. Nella circostanza, sarebbe stata richiesta l'elargizione, proprio per l'approssimarsi delle festività, di "regali" (somme di denaro non meglio quantificate) per gli "amici di Marigliano", circostanza non verificatasi a seguito della denuncia dell'accaduto da parte delle vittime.