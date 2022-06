Avellino, cercatore di funghi cade da dirupo: ricerche in corso

Un 57enne è precipitato per 150 metri in una zona impervia del Monte Partenio. Decine di soccorritori e volontari stanno battendo la zona per individuare la sua posizione

Ricerche sono in corso da parte di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino per ritrovare un 57enne precipitato in un dirupo per 150 metri in una zona impervia del Monte Partenio, in provincia di Avellino.

La vicenda

L'uomo, originario di Capriglia Irpina (in provincia di Avellino) era uscito di buon mattino alla ricerca di funghi e si trovava nella zona di Acqua delle Vene nel territorio del comune di Sant'Angelo a Scala (in provincia di Avellino). Decine di soccorritori e volontari stanno battendo la zona per individuare la posizione dell'uomo.