Ischia, scontro tra auto e bici: morta caporale dell'Esercito

Una donna di 37 anni, caporale maggiore dell'Esercito Italiano, è morta in un incidente stradale avvenuto a Ischia. La donna è deceduta in seguito allo scontro con un'auto mentre era in bici.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo in bicicletta una strada periferica del comune di Ischia Porto, in zona San Michele, quando per cause non ancora chiare si è scontrata con una vettura che proveniva dalla corsia opposta, condotta da una donna. Lo scontro è stato talmente violento da non lasciare scampo alla ciclista, probabilmente deceduta sul colpo. Sul luogo si trovano ora le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'accaduto.