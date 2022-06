Napoli, folla al pronto soccorso del Cardarelli: chiuso il reparto

L'accesso al reparto stamattina è stato limitato a chi è in codice rosso. La sospensione dell'apertura a tutte le altre urgenze è stata decisa per la presenza di 140 pazienti nell'unità

Nuova chiusura per il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli a causa dell'eccessiva quantità di pazienti, come già successo il mese scorso. L'accesso al reparto stamattina è stato limitato a chi è in codice rosso. La sospensione dell'apertura a tutte le altre urgenze è stata decisa per la folla di 140 pazienti presenti nell'unità di pronto soccorso attualmente, alla vigilia del weekend. Sature tutte le strutture dell'emergenza-urgenza dell'ospedale di Napoli: di qui il provvedimento del management dell'ospedale.