E' successo poco prima delle 4 davanti all'ingresso dell'agenzia bancaria Mps di via Aniello Palumbo

Esplosione all'alba di oggi nel Napoletano. Un ordigno è stato fatto brillare, poco prima delle 4, davanti all'ingresso dell'agenzia bancaria Mps di via Aniello Palumbo, a Giugliano in Campania. La forte deflagrazione ha danneggiato la porta di accesso all'istituto bancario. Spavento per gli abitanti della zona che sono stati svegliati dal sonno di soprassalto.