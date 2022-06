Napoli, 29enne occupa alloggio e realizza piscina su aiuola comunale

È successo in un appartamento in una palazzina di via del Flauto Magico al Rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. La donna è stata multata e denunciata per tutti i reati commessi. La polizia locale ha sottoposto a sequestro la struttura abusiva

Una 29enne prima ha occupato abusivamente un alloggio comunale, poi ha realizzato una grande piscina fuori terra all'interno di un'aiuola sempre del Comune. È successo nell'area orientale di Napoli, in un appartamento al piano terra in una palazzina di via del Flauto Magico al Rione Conocal, nel quartiere Ponticelli

La vicenda

La donna era in procinto di realizzare un cortile recintato da un manufatto in mattoni di lapillo, cemento e ringhiera in ferro. Gli uomini dell'unità operativa San Giovanni della polizia locale, intervenuti sul posto per le necessarie verifiche originate da una segnalazione, sono entrati in azione individuandone anche la responsabile. La 29enne, che ha effettuato l'immediato sgombero dell'aiuola smontando la struttura della voluminosa piscina prefabbricata, è stata sanzionata per l'ingombro del suolo pubblico, ma contestualmente denunciata per tutti i reati connessi all'occupazione dell'immobile comunale e per il manufatto edile, che aveva prodotto un'ulteriore indebita invasione di spazio pubblico. Per tutto quanto accertato la municipale ha sottoposto a sequestro penale la struttura abusiva