Napoli, 48enne condannato per una rapina in Spagna: arrestato

Aveva compiuto una rapina a Malaga, in Spagna, nell'agosto del 2014, per questo gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Bagnoli lo hanno rintracciato nella sua abitazione di Fuorigrotta e lo hanno arrestato in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità spagnole lo scorso 14 giugno. L'uomo, un 48enne napoletano, deve scontare una pena detentiva di 1 anno 8 mesi e 19 giorni per il reato di rapina.