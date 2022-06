Acerra, maltratta ed estorce denaro alla compagna: arrestato

Un 56enne di Telese Terme, con precedenti, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Acerra per aver maltrattato ed estorto denaro alla compagna. I fatti risalgono a lunedì scorso quando i poliziotti, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Clanio per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto, sono stati avvicinati dall'uomo che ha riferito di essere stato aggredito dal cane della compagna. La donna, dal canto suo, ha raccontato agli agenti che, mentre era in casa, era stata picchiata per motivi banali con schiaffi e pugni dal compagno e che il suo cane, sentendola urlare, era intervenuto in difesa.

Aggressioni e minacce da tempo

La donna ha inoltre riferito di essere vittima già da tempo, per motivi di denaro, di aggressioni e minacce da parte del 56enne e di aver richiesto, anche in quelle occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine. I poliziotti, dopo aver accertato quanto accaduto, hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.