Ragazzo accoltellato a Napoli, "aggredito dopo lite con ragazzini"

Un 21enne si è presentato all'ospedale dei Pellegrini di Napoli con una ferita da taglio alla coscia destra. Il giovane ha riferito di essere stato aggredito sul lungomare di via Caracciolo al termine di una lite per futili motivi con un gruppo di ragazzini. Uno di questi a un certo punto avrebbe estratto un coltello colpendolo alla gamba. Un amico del ferito, un 20enne anche lui napoletano, è stato invece colpito con un pugno in faccia. Sono stati entrambi dimessi con una prognosi di 21 giorni (il 21enne) e 10 giorni (20enne). Indagini dei carabinieri della compagnia Centro per chiarire la dinamica.