Affare Osimhen-Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis, ipotizzando nei suoi confronti il reato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen e di altri tre calciatori. Lo riporta l’ANSA. Lo stesso reato viene contestato anche ai vertici della Società. Insieme al numero uno del club partenopeo, risultano indagati anche la moglie, Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina per i reati di dichiarazione fraudolenta e falso in bilancio.