Capri, furti di biciclette: denunciato un 29enne

Ladri di biciclette a Capri e non è la prima volta negli ultimi tempi. L'ultimo episodio risale allo scorso 19 maggio, quando una donna si è presentata negli uffici del commissariato dell'isola per denunciare il furto della sua bicicletta elettrica; in particolare, ha raccontato che, uscita di casa per prelevare la sua bici, non l'aveva trovata dove l'aveva posteggiata.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, alle immagini del sistema di videosorveglianza dell'isola, e a quelle dell'Autorità Portuale, i poliziotti hanno rintracciato l'autore del furto, un 29enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato denunciato per furto mentre la bici è stata restituita alla legittima proprietaria. Nelle ultime settimane sull'isola si sono susseguiti diversi episodi, al punto da ipotizzare la presenza di una vera e propria banda specializzata nel furto di biciclette.