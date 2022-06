Pullman in fiamme su A16, riaperto tratto tra Avellino e Baiano

Un autobus ha preso fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva l'autostrada A16 Napoli-Canosa. E' successo poco dopo le 16 all'altezza del chilometro 35 nel territorio di Monteforte Irpino, nel tratto in direzione Napoli tra Avellino Ovest e Baian.. I passeggeri, riferisce la società Autostrade, risultano usciti dal mezzo. Intorno alle 16.45 è stato chiuso il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano (Avellino), in direzione Napoli, poi riaperto alle 18 circa. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

L'incidente

Il pullman era partito da Grottaminarda (Avellino). Gli occupanti, 26 passeggeri compreso l'autista, operai addetti alla manutenzione stradale dell'A16, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Per loro molto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza. Le fiamme, che hanno completamente distrutto il bus, si sono propagate alla vegetazione circostante. L'autostrada è stata riaperta al traffico dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Avellino. Gli operai sono ripartiti con un bus sostitutivo.

Le ripercussioni sul traffico

Attualmente sul luogo dell'incidente il traffico transita su una sola corsia e si registrano 2 chilometri di coda in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita ad Avellino Ovest la società Autostrade consiglia di percorrere la Statale 90 delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Baiano.