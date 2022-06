Napoli, sequestrato furgone per trasporto illecito di rifiuti speciali

A Napoli la polizia locale ha intercettato nella zona orientale della città un furgone utilizzato per trasportare in modo illecito rifiuti speciali derivanti da attività edile. In via Mario Palermo, luogo più volte segnalato per abbandoni di rifiuti in strada, i poliziotti municipali hanno fermato il furgone e hanno identificato il responsabile dell'illecito che nel cassone dell'autocarro trasportava circa tre metri cubi di materiale di scarto di edilizia omettendo di riferirne la provenienza. Sequestrato il veicolo utilizzato per il reato e i rifiuti in esso contenuti.

La vicenda

L'uomo è stato condotto presso la sede della società presso cui lavora: un'azienda edile della stessa zona orientale nei pressi di via Argine, dove sono stati apposti i sigilli al veicolo e una idonea copertura ai rifiuti contenuti nel cassone. II 57enne è stato denunciato per il reato di trasporto illecito di rifiuti con veicolo non iscritto all'apposito registro nazionale degli autotrasportatori di rifiuti speciali e privo del prescritto documento di trasporto rifiuti.