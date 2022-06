Somma Vesuviana, entra in casa di notte ma anziana lo affronta

La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118. Si trova nell'ospedale di Nola in via precauzionale ma non è in pericolo di vita

Entra in un appartamento, in piena notte, ma la proprietaria di casa, un'anziana di 76 anni, lo sorprende, lo affronta e riesce a metterlo in fuga. L'episodio è accaduto a Somma Vesuviana (Napoli), verso le 4.

La colluttazione

Tra l'anziana e l'uomo scatta una colluttazione e l'uomo, probabilmente un ladro, riesce a fuggire. La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118. Si trova nell'ospedale di Nola in via precauzionale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.