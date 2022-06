Il rogo è divampato questa notte verso le 4 in via XX Settembre

Questa notte verso le 4 a San Giuseppe Vesuviano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via XX Settembre per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme avevano danneggiato due stanze di un'attività commerciale. Incendio domato dai Vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.