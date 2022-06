Blitz anti droga nel Casertano, 16 persone arrestate

Sedici persone sono state arrestate - di cui nove sono finite in carcere e sette ai domiciliari - su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un'operazione anti droga effettuata dai carabinieri di Capua in numerosi centri del Casertano. I militari hanno accertato l'esistenza di una piazza di spaccio nel comune di Sparanise e in quelli limitrofi del comprensorio agro-caleno, come Calvi Risorta e Carinola. Gli indagati, è emerso, cedevano marijuana, hashish e cocaina nella piazza centrale del paese e nascondevano la droga in varie aree del centro abitato, legando le dosi a delle calamite che venivano attaccate ai segnali stradali o alle fioriere presenti sulle strade pubbliche. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Lo spaccio

Secondo quanto si è appreso, gli spacciatori acquistavano la droga soprattutto nelle basi di Caivano, Castel Volturno e Capua, e poi la rivendevano a Sparanise e nei centri vicini. La vendita ai consumatori avveniva in strada, soprattutto in piazza e in altre zone concordate tramite appuntamenti presi con un linguaggio criptico. Oltre 400 le cessioni accertate. Durante le indagini sono stati arrestati tre pusher colti in flagranza ed è stata sequestrata droga per un valore di oltre 10mila euro. Numerosi anche i consumatori segnalati alla prefettura.