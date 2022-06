Napoli, 16enne arrestato a Scampia per spaccio di droga

Il giovane è stato sorpreso in possesso di un totale di 28 dosi di stupefacente tra cocaina, eroina e kobret, per un totale di 25 grammi di droga

Un ragazzo di 16 anni, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri di Scampia dopo essere stato sorpreso in possesso di un totale di 28 dosi di stupefacente tra cocaina, eroina e kobret, per un totale di 25 grammi di droga. Il giovane pusher, aiutato da un 45enne che faceva da "vedetta", è stato bloccato dai militari dell'Arma nella Vela Rossa. Per il 45enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il ragazzo invece è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.