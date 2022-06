Incidente sulla strada statale Cilentana, morto un finanziere

Un finanziere 55enne è morto in un incidente avvenuto lungo la strada statale 18/VAR "Cilentana" tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, in provincia di Salerno. L'impatto frontale, tra due auto, è avvenuto all'altezza del chilometro 124,550. Nell'incidente è rimasta ferita un'altra persona che è stata trasportata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. La viabilità ha subito notevoli rallentamenti, nonostante le deviazioni predisposte dal personale di Anas.