Hashish e pistola in casa, arrestata 29enne nel Salernitano

Una ragazza di 29 anni incensurata è stata sorpresa con in casa 2,7 chili di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi e una pistola calibro 9 con matricola abrasa. La droga è stata sequestrata dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana (Salerno), intervenuti nell'abitazione della donna per una perquisizione insieme all'unità cinofila antidroga. La 29enne è stata arrestata in flagranza di reato e, dopo l'udienza di convalida, posta in stato di libertà per mancanza di esigenze cautelari in quanto incensurata.