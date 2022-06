Solofra, bomba carta contro negozio: danni alla saracinesca

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri: il titolare non avrebbe mai ricevuto minacce o richieste estorsive né subìto in precedenza intimidazioni

Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa a Solofra, in provincia di Avellino, contro un esercizio commerciale. La deflagrazione ha danneggiato la soglia e parte della saracinesca di un'azienda che vende macchine da caffè, cialde e prodotti analoghi in via Casa papa, non lontano dal centro storico della città. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri: il titolare non avrebbe mai ricevuto minacce o richieste estorsive né subìto in precedenza intimidazioni.