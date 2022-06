Covid Campania, 2.983 nuovi casi. Lieve calo dei ricoveri

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 13, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 302 (-3)

Sono 2.983 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania a fronte di 14.968 test eseguiti. Il tasso di positività è pari al 19,92%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore comunicati nel bollettino odierno. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 13, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 302 (-3). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)