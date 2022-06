Benevento, prostituzione in casa vacanza: arrestati madre e figlio

Favoreggiamento della prostituzione è l'ipotesi di reato per la quale sono finiti agli arresti domiciliari C. V., 61 anni di Montesarchio, ed il figlio Biagio, di 25, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip del tribunale di Benevento su richiesta della locale procura della Repubblica nell'ambito di una inchiesta dei carabinieri della compagnia di Benevento.

Il provvedimento

Il provvedimento restrittivo si basa sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato, dopo la segnalazione di un cittadino che ha messo nel mirino una struttura ricettiva extralberghiera - affittacamere "Casa vacanze" - e un appartamento, sempre in città, che sarebbe stato dato in locazione - si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro - "a scopo di esercizio della prostituzione".

Le indagini

Le indagini dei militari hanno consentito di acquisire "gravi indizi a carico della donna, che gestiva di fatto l'attività, teneva i contatti con le persone esercenti la prostituzione, ne organizzava i turni di regola settimanali, ne curava gli spostamenti, favoriva la compresenza di più persone nell'appartamento - ciascuna nella propria camera da letto, cercando di soddisfare le richieste delle singole persone quanto alle compagne di appartamento - puliva i locali al termine di ciascun turno, concordava il prezzo del soggiorno e riscuoteva il denaro, tollerando che le persone pubblicassero fotografie dell'appartamento sui siti di incontri ove offrivano prestazioni sessuali a pagamento". Il figlio della signora, invece, avrebbe "curato la parte burocratica, registrando le presenze presso la struttura ricettiva e predisponendo le fatture, nonché stipulando contratti di locazione del secondo immobile".