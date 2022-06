Capri, finti corrieri truffano anziano e gli rubano 10mila euro

Fingendosi dei corrieri hanno truffato un anziano, che ha consegnato loro 10 mila euro credendo all'inganno del nipote che aveva ordinato un pacco dal valore di diverse migliaia di euro. È accaduto a Capri, dove nella sola mattinata di oggi la banda ha messo in campo quattro tentativi di truffa di cui uno solo andato a segno in un'area compresa tra Marina Grande, il centro e verso l'arco naturale, in particolare tra le zone di Acquaviva, Santa Teresa, Matermania e Marucella. Fortunatamente in tre casi i parenti hanno chiamato il presunto destinatario che ha smentito di aver effettuato acquisti on line.

Il furto

Ad Acquaviva, invece, i truffatori, dopo aver preso la somma in consegna, si sono dati alla fuga insospettendo il malcapitato che ha immediatamente allertato i carabinieri. Sull'isola le forze dell'ordine hanno messo in piedi una task force a causa dei tanti episodi che si stanno verificando in questa estate con carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale impegnati nel tentativo di cercare di bloccare i componenti di questa organizzazione, quasi tutti giovanissimi. Si tratta di una banda organizzata che prende di mira gli anziani quando sono soli in casa. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce dei truffatori nella speranza di recuperare il bottino.