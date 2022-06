Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: 42enne ferito da colpi pistola

È successo la scorsa notte. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito alla caviglia destra e avrebbe rifiutato il ricovero. A sparare sarebbero stati due sconosciuti in sella a uno scooter, che avrebbero affiancato la vittima in via De Deo

Un 42enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell'ordine, e di cui non sono state rese note le generalità, è stato ferito in un agguato a colpi di pistola la scorsa notte a Napoli. Sono in corso le indagini per chiarire meglio l'episodio.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Centro che sono intervenuti, due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero affiancato il 42enne in via De Deo e, senza apparente motivo, avrebbero fatto fuoco svariate volte al suo indirizzo. Colpito alla caviglia destra, l'uomo ha rifiutato il ricovero. Per lui i medici dell'ospedale Pellegrini hanno stimato una prognosi di trenta giorni.