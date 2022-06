Ischia, arrestato dai carabinieri ricercato 45enne portoghese

I carabinieri hanno individuato l’uomo su cui pendeva una richiesta di cattura da parte della Svizzera in una casa privata a Casamicciola

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ischia, su impulso della Direzione Centrale della Polizia Criminale - S.I.R.E.N.E., hanno individuato sull'isola C.A.M., portoghese di 45 anni.

L'arresto

L'uomo si trovava in vacanza sull'isola, in una casa privata a Casamicciola, ma risultava destinatario di una richiesta di arresto da parte della Svizzera. Tra i reati contestati una truffa da un milione di franchi commessa sul territorio elvetico. L’uomo, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere di Poggioreale ed ora è in attesa di estradizione.