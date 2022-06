Treno investe auto a passaggio livello tra Somma Vesuviana e Ottaviano

Il conducente è sceso dalla vettura prima dell'impatto. Non si segnalano feriti nemmeno tra gli occupanti del treno

Un'auto è stata travolta da un treno della Circumvesuviana ad un passaggio a livello tra le stazioni di Somma Vesuviana e Ottaviano, nel Napoletano. L'automobilista è rimasto illeso e la circolazione è stata bloccata tra le due stazioni.

La vicenda

L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello senza barriere. La vettura, per motivi da accertare, si è fermata proprio sui binari e il conducente, accortosi dell'arrivo del convoglio, è sceso dall'abitacolo prima dell'impatto. Non si segnalano feriti nemmeno tra gli occupanti del treno. Nell'attesa dei rilievi del caso e della liberazione dei binari, la circolazione lungo la tratta compresa tra Somma Vesuviana e Ottaviano è stata interrotta: ''In seguito all'investimento di una vettura - fanno sapere da Eav - è stato istituito un servizio navetta con autobus tra le località Somma ed Ottaviano''.