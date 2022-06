Covid Campania: test in calo, incidenza sfiora il 20%

I ricoverati nelle terapie intensive salgono a quota 17 (+4), quelli in degenza sono 290 (-5)

Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno precedente. Il bollettino regionale non segnala nuove vittime. I ricoverati nelle terapie intensive salgono a quota 17 (+4), quelli in degenza sono 290 (-5).