Caserta, amante accoltella per vendetta l’ex e la moglie: un arresto

Una 32enne di origine ucraina è stata arrestata a Caserta dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato un uomo di 42 anni e la moglie di quest'ultimo, di 35 anni. La donna, in manette per tentato omicidio, è stata condotta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

La vicenda

Dagli accertamenti realizzati dai militari della Compagnia di Caserta, è emerso che l'ucraina aveva una relazione con il 42enne, forse finita da poco, e così si è recata a casa dell'uomo, in viale Lincoln, probabilmente per vendicarsi e accecata dalla gelosia; la donna, armata di coltello, ha affrontato l'amante colpendolo più volte in punti vitali, e poi anche la 35enne intervenuta per aiutare il marito. Ad avere la peggio il 42enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Caserta, mentre la moglie se l'è cavata con ferite guaribili in un mese.