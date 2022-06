In ristorante su Costa Sorrentina irregolari tutti i dipendenti: multe

Su dieci dipendenti, due lavoravano in nero e otto erano irregolari per mancata sottoposizione alla visita medica e mancata formazione: è quanto hanno scoperto i Carabinieri in un ristorante di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Il titolare del locale, situato nel centro cittadino, è stato denunciato a piede libero e l'attività è stata sospesa. Per l'imprenditore inoltre sono state elevate sanzioni penali per quasi 34mila euro e sanzioni amministrative per 9.700 euro.