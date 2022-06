San Giorgio a Cremano, donna di 76 anni a scuola per la licenza media

A 76 anni è tornata tra i banchi di scuola per conseguire quella licenza media che le era sfuggita da ragazza per dare una mano nel negozio di famiglia. E così, stamattina, alla prova di italiano in programma all'Istituto comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli), si è presentata anche Concetta Ruoppolo, classe 1946. Lunedì si svolgerà la prova di matematica prima dell'ultimo ostacolo, il 20 giugno, costituito dall'esame orale.

La prova di italiano

Visibilmente emozionata, nonna Concetta ha preso posto nel banco assegnatole accanto agli altri esaminandi, potenzialmente tutti suoi nipoti, dopo essere stata accolta dalla dirigente Antonietta Maiello e dall'assessore comunale alla Scuola Giuseppe Giordano. All'esame è giunta dopo aver studiato da privatista. Ha scelto il tema di attualità, quello sulla guerra, che ha sviluppato su tre pagine scritte in bella grafia.

La preside: “Era una promessa fatta a se stessa”

"Ha detto - riferisce all'Ansa la dirigente scolastica Antonietta Maiello - che il desiderio di conseguire la licenza media lo aveva nel cuore, era una promessa fatta a se stessa e alla sua famiglia e soprattutto che le è sempre piaciuto studiare".