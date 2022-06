Covid Campania, il bollettino: 2.122 nuovi casi. I ricoveri sono 297

Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive. In degenza sono invece 284 (meno uno rispetto a ieri)

Secondo i dati del bollettino ordinario in Campania sono 2.122 i neo positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO) su 13.003 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15,96%, oggi sale al 16,31%.

Il bollettino

Zero decessi nelle ultime 48 ore. Si registra un deceduto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive. In degenza sono invece 284 (meno uno rispetto a ieri).