Incendio sulla Napoli-Canosa, in fiamme un mezzo pesante

Poco prima delle ore 6, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto tra Grottaminarda e Candela in direzione Canosa e tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, chiuso temporaneamente per l'incendio di un mezzo pesante all'altezza del chilometro 115,5 e per le conseguenti operazioni di ripristino del piano viabile. Concluse le operazioni di spegnimento del mezzo e di ripristino, nel tratto interessato non si registrano problemi al traffico.