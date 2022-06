Ercolano, studenti sorpresi con coltello e tirapugni: denunciati

Denunciati a piede libero due ragazzi a Ercolano per porto di armi atte ad offendere. Poco prima della mezzanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno fermato un'auto per un controllo in via Cegnacolo. All'interno del mezzo quattro ragazzi, due 18enni, un 19enne e un 17enne, tutti di Ercolano, studenti e incensurati. Tra le fessure del sedile posteriore dove era seduto il 19enne c'era un coltello a serramanico con lama da 8 centimetri. Il giovane ha riferito di esserne il proprietario. Nel marsupio di uno dei 18enni, invece, un'altra arma, un tirapugni argentato di 10 centimetri. I Carabinieri hanno sequestrato sia il tirapugni che il coltello.