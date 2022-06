Rapina in banca a Salerno, ladro in fuga a piedi

Un uomo sui 40 anni è entrato questa mattina nella filiale della Banca Campania Centro, in via Trento a Salerno, e minacciando gli addetti con un'arma si è fatto consegnare un plico con centomila euro. Poi è fuggito a piedi. L'uomo indossava forse una parrucca e aveva con sé una pistola, non si sa se una riproduzione o meno. All'interno della banca erano presenti solo due dipendenti e il direttore. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile che indaga con la Scientifica per i rilievi del caso.