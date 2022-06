Covid Campania, 1.994 casi: tasso di positività al 14,71 per cento

Sono 1994 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 13.551 test effettuati per un indice di contagio pari al 14,71%, in rialzo di quasi due punti rispetto al 12,9% registrato ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, cui si aggiunge un altro morto in precedenza ma registrato ieri per un totale di due. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 11 (-1 rispetto a ieri); quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di otto unità rispetto al dato precedente) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO).